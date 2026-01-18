「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）今年の箱根駅伝で史上初となる２度目の３連覇を果たした青学大・原晋監督がＲＣＣラジオの実況中継にゲスト解説として登場。高校生区間となった１区を見て、声を弾ませるシーンがあった。「１区の役割は大ブレーキしないこと」と語っていた中で、原監督の着眼点はひと味違った。高校三羽がらすが集団を形成した１キロ過ぎ、「髪を短くしている。いわゆる丸