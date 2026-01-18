時間を最大限に活用するにはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「目の前にある、たった『1分』を意識的に使うことで、仕事のパフォーマンスを最大限に引き出し、成功に繋げることができる」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years■目