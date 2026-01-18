1月18日、中山競馬場で行われた7R・4歳上2勝クラス（芝2200m）は、丹内祐次騎乗の5番人気、フィーリウス（牡4・美浦・手塚貴久）が快勝した。1馬身差の2着にオストラヴァ（牡4・美浦・林徹）、3着にヴァリディシームス（牡4・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは2:14.5（良）。1番人気で佐々木大輔騎乗、レッドバンデ（牡4・美浦・大竹正博）は5着、2番人気でC.ルメール騎乗、ヴァリージア（牡6・栗東・斉藤崇史）は14着