楽しそうな高齢者に共通の特徴は何か。精神科医の和田秀樹さんは「生きていくうえで、自分なりの主義・信条を持つ人は大勢いるが、70代、80代になったら邪魔なだけだから捨てるべきだ。自分が楽なように、楽しいように暮らしていけばいいのだから、すべてそのときの気分や『こうしたい』という欲求に従って、無責任に生きるといい」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬのも楽しみ』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。写