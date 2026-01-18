1月18日、中山競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1600m）は、石川裕紀人騎乗の4番人気、サンプレクス（牡3・美浦・大竹正博）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のウインアプローチ（牡3・美浦・畠山吉宏）、3着にダノンケリー（牝3・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:34.4（良）。2番人気で佐々木大輔騎乗、ジンカイト（牡3・美浦・堀宣行）は、15着敗退。【大津特別】武豊バッケンレコードが人気に応える逃げ切って