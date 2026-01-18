【モデルプレス＝2026/01/18】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が1月18日、都内で開催された「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ（TM） トロフィーツアー」お披露目イベントに、元サッカー選手のジウベルト・シウバ氏らとともに出席。オリジナルトロフィーのお披露目に立ち会った喜びを語った。【写真】「メンバー愛に号泣」と話題 ノンバイナリー公表歌手の最新ショット◆XG、トロフィーに感激この日のイベントでは、6月1