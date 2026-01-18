ソフトバンク・柳町達外野手が１８日、福岡市内でトークショーを開催。２０２５年のパ・リーグで最高出塁率のタイトルに輝いたバットマンは長打力アップを誓った。昨年の長打率は３割７分６厘で、今年は４割を目標に掲げた。日頃から楽しむ人気ゲームの「実況パワフルプロ野球」の現在の能力データはミートＣ、長打力Ｄ。「めちゃくちゃ気になっています。レベルアップしてくれたらうれしいんですけど。（今の数値なら）スタメン