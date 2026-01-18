◇高校サッカー新人戦静岡県大会２回戦浜松東１―０加藤暁秀（１８日・磐田東高グラウンドほか）２回戦が行われ、浜松東が加藤暁秀を１―０で下し、３回戦進出を決めた。前半２０分、ＭＦ坂田享平（２年）のシュートがこぼれたところを攻め上がったＤＦ高林海斗（２年）が押し込み「チームを救えて良かった」と笑顔。この１点を守り切った。ＤＦ青木佑吏主将（２年）は「団結力で最後まで走りきれるのがチームの強み。全員攻