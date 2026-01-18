◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックを目指す若駒の重賞が１５頭立てで行われ３番人気のアクセス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キセキ）は９着に終わった。現３歳世代が初年度で、今回が産駒の重賞初挑戦だった父キセキに、初の重賞Ｖをプレゼントすることはできなかった。初戦はゲートで後手に回りながらも向こう正面からまくり気味に進出を開始。直線も悠々と抜け出し、