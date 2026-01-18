◆大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が東１５枚目・竜電（高田川）にはたき込みで敗れ３勝５敗となった。過去の対戦は幕下、十両時代を含めると９戦全敗。友風が最も苦手にしている力士でもある。立ち合いは少し左に動いて、いなしたり、はたいたり、突っ張ったりしたが、最後は腹から落ちてしまった。「相手の仕切りの位置が少し変だったので、何かやってくるかもしれないと思っ