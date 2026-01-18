任期満了に伴う裾野市の市長選挙が18日に告示されました。現職と新人の2人が立候補の届け出をして、一騎打ちの争いとなりました。裾野市長選挙に立候補したのは届け出順に、現職で2期目を目指すの村田悠氏（38）と新人で元裾野市議の賀茂博美氏（51）のともに無所属の二人です。（無所属・現職村田悠氏）「私は裾野の皆さんの命を守るためにも、財源を増やし病院を充実させ、トップセールスでこれからも頑張ってまいりたい