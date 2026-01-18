プロ野球・中日は18日、2月1日から始まる沖縄キャンプの選手振り分けを発表。ウンベルト・メヒア投手ら外国人3選手は3月のWBC大会終了後の来日予定と発表しました。パナマ代表として出場が予定されているメヒア投手は中日入団3年目の昨季、25試合に登板し2勝2敗、12ホールド、防御率3.35という成績でした。一方、キューバ代表として出場予定のクリスチャン・ロドリゲス選手。来日2年目の昨季は20試合に出場し29打数、1打点、3得点