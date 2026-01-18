五輪相や党総務会長などを歴任した自民党の遠藤利明氏（７６）（山形１区、当選１０回）が１７日、山形市内で記者会見し、次期衆院選に出馬せず、政界を引退すると表明した。「３０年も国会議員として活動してきた。後進に道を譲るべきだと考えた」と語り、後継には自民県議で長男・寛明氏（３９）を推す考えを示した。遠藤氏は引退理由に自身の「年齢」を挙げ、「７０歳を超えたあたりから考えていた」と説明。初当選時から期