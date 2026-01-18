阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１８日、長崎市の長崎県営球場で自主トレを公開した。午前はアップにしっかりと時間を使い、長崎護国神社では坂道ダッシュを１１本。午後にはマウンドから投球練習も行った。「今年９年目になりますけど９年間で一番、体力的にはいいのかなと。肩肘もすごく健康ですし状態はいい。またキャンプに入って、３月の実戦に入って、その中でより仕上げていける」と自信をみなぎらせた。今季の目標