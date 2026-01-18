新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？1月19日（月）〜1月25日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★水瓶座運勢第1位！新しい自分として世界に名乗り直すタイミングです。成人式のお披露目パーティーのように、これまでとは違う装いや態度で、社会との関わり方を更新してみましょう。自分をどう見せるかを柔軟に練っていく姿勢が、新しい扉を開きます。完成を