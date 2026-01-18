阪神の大竹耕太郎投手（30）が18日、長崎市で行っている自主トレーニングを公開した。「色々段取りしたり、トレーニングのメニューを構成したり、色々大変なことはありますけど、次はそうやって管理したり運営していくっていう立場でこれもまたすごくいい経験になるなと思います」午前中はキャッチボールやランメニュー、午後からはウエートトレーニングなど約7時間みっちり練習。24年で現役を引退した元ソフトバンクの和田