将棋の第52期女流名人戦5番勝負の第1局は18日、島根県出雲市で指され、挑戦者で後手の西山朋佳女流二冠（30）が108手で福間香奈女流名人（33）を破り、先勝した。西山女流二冠は3期ぶりの奪還を目指し、福間女流名人は3期連続、通算15期目の獲得を狙う。第2局は30日に大阪府高槻市の関西将棋会館で行われる。