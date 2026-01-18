任期満了に伴う五泉市長選挙が告示され、現職のほかに立候補の届け出はなく、無投票での当選が決まりました。任期満了に伴う五泉市長選挙で無投票で当選を決めたのは、無所属で現職の田辺正幸さん（57）です。現在1期目の田辺さん。18日朝、市内の神社で第一声を上げ、関係人口や移住者を増やすことで人口減少対策に繋げるほか、クマによる被害対策を強化するなどと訴えました。【無・現 田辺正幸さん】「ここにおられる皆さん、ま