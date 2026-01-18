元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が18日、フジテレビ系「日曜報道THEPRIME」（日曜後7・30）に生出演し、政界引退を表明した菅義偉元首相（77）への感謝を口にした。菅氏は17日に会見し、次期衆院選に立候補しないことを明らかにした。「喜寿を迎える中で後進に道を譲る」。政治家にとって必要なことを問われ、「何をやるのか明確に説明し、形にするのが政治家の一番の役割」と理念を口にした。橋