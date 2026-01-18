日本ハムのルーキーお披露目会が１８日、鎌ケ谷スタジアム屋内練習場で開催され、新人７選手が１０８５人のファンと交流した。ドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（明大）はファンに愛称を募集した。これまでは名前以外で呼ばれたことがないという大川。しかし、チーム内では先輩・野村の愛称が『ジェイ』で同じとあって頭を悩ませており「これからファンのみなさんに愛称を考えてもらって、しっくりくるのがあれば」と、壇