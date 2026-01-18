4年に1度の祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）の優勝トロフィーが18日、東京都内でお披露目された。6月11日（日本時間12日）に開幕する北中米3カ国大会を前に、150日以上かけて世界各地を回るトロフィーツアーの一環。イベントに出席した日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「この輝きはやっぱりすごい。興奮する」と笑みを浮かべた。黄金のトロフィーに触れられるのは国家元首か優勝経験者に限られる。2002年日韓大会を制し