【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは18日、国防総省が兵士約1500人に中西部ミネソタ州への派遣に備えるよう命じたと報じた。同州ミネアポリスで不法移民摘発に当たる移民・税関捜査局（ICE）捜査官への住民の抗議を抑えるため、軍による暴動対応を例外的に認める反乱法を発動するとトランプ大統領が警告したことを受けた動きだという。対象は、アラスカ州に拠点を置き、寒冷地での作戦に特化した陸軍第11空挺師団の二