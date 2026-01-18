ポスティングシステムで韓国キウムからパドレス入りしたソン・ソンムン内野手（宋成文＝２９）が韓国で打撃練習中にわき腹を負傷し、復帰まで４週間かかることが現地メディアで報じられた。「コリアタイムス」などによると、２月のアリゾナキャンプに備えていたが、横浜のクリニックで腹斜筋の治療を受けたという。少なくとも１か月は野球活動ができない状態とみられ、アリゾナキャンプ出発まで横浜に滞在するという。ソン・ソ