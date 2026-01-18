巨人の平山功太内野手が１８日、Ｇタウンで行われた育成練習のフリー打撃で、石井琢朗２軍監督が視察する中１本のサク越えを放った。９スイング目に平山が放った打球は左中間深くに刺さった。２８スイングで石井監督へのアピールを終え「状態としてはいいかなと思います」と笑顔を見せた。広島出身で、２３年育成ドラフト７位で入団。昨オフには沖縄で行われた「ジャパンウィンターリーグ」に参加し、１４試合に出場して打率