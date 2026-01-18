◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１８戦が行われ、北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（２９、チームＲＯＹ）が日本勢最高の２位に入った。６位の二階堂蓮（２４、日本ビール）、１３位の中村直幹（２９、フライングラボラトリー）とともに３人のミラノ・コルティナ五輪代表入りが確実となった。日本男子の出場枠は３で、金メダリストを複数輩出してきた雪印メグミ