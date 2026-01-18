17日午後、藤枝市岡部町で発生した山林火災は、午後4時半現在も延焼が続いています。消防などでは上空からの放水するなどして消火にあたっています。【ヘリリポート】「火災の発生から24時間以上が経ちましたが、消防ヘリによる消火活動が続いています。」藤枝市岡部町の山林火災は発生から一夜明けた18日も、朝から名古屋や岐阜など他県からの消防ヘリや自衛隊のヘリによる消火活動が行われました。 火災発生から1日が経