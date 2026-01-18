◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）大の好角家で知られるお笑いタレントの東ＭＡＸこと東貴博が８日目を観戦。ＮＨＫの中継に映り込み、話題を呼んでいる。この日、向こう正面の良席に座り、長袖Ｔシャツ姿で声援を送る姿がＮＨＫの生中継で映し出された東ＭＡＸ。ネット上には観戦写真も複数アップされ、中継画面を見た大相撲ファンからの「相撲見てたら東ＭＡＸいて気になる（笑）」、「今日は向正面に東ＭＡ