阪神のドラフト3位・岡城快生外野手（22＝筑波大）と育成ドラフト2位・山崎照英外野手（23＝関西L・兵庫）が18日、屋外でロングティーを行った。新人選手はこの日、休日だった。2選手はSGL尼崎のメイングラウンドで約1時間、ロングティーを敢行。バットを振り込んだ。