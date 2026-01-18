山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災で、大月市は１８日、市内の１３８世帯１５２人に出していた避難指示を解除した。「住宅への延焼の可能性が低くなったため」としている。両市の消防本部などによると、１８日正午までの両市の焼損面積は計約３８３ヘクタール（速報値）。上野原市側の火災は小康状態だが、大月市側では延焼が続いている。消防などは１９日も消火活動を行う