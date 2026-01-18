フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、現役時代に南海（現ソフトバンク）、広島、巨人でプレーし、引退後は巨人と中日でコーチも務めた西山秀二氏（58）がゲスト出演。広島での現役時代にあった悲しい体験を語った。この日は「プロ野球開幕SPどこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡