工事現場やイベント会場で見かけるオレンジ色の三角帽子。この器具を持ち運びやすくする道具を県内の建設会社と学生が共同で開発しました。どんな道具なのでしょうか。 工事現場で見かけるコレ 工事現場など街中でよく見かける三角帽子型の「コレ」。「ロードコーン」です。 重さは4キロある ロードコーンは工事現場の交通規制などに使われるものです。風などで簡単に動かないよう重さは1本約4キ