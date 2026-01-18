現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、17位に沈むノッティンガム・フォレストと首位のアーセナルが、前者のホームで対戦。90分を通してゴールは生まれず、０−０で引き分けた。この一戦の80分、大きな注目を集める判定があった。フォレストのオラ・アイナが自陣ペナルティエリア内で、肩でボールに触れた後、右手でコントロールしたようにも映ったものの、お咎めなし。アーセナルにPKは与えられなかったのだ。