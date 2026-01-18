今オフのメジャーリーグ移籍市場は2026年に入り活発化しており、カブスからフリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）にドジャースとの契約に合意。ブルージェイズからFAとなっていたボー・ビシェット内野手も、16日（同17日）にメッツとの契約合意が報じられた。そのなかで、いまだ市場に残る大物野手として注目を集めているのが、ヤン