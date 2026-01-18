任期満了に伴う五泉市長選挙が18日に告示され、現職の田辺正幸さん(57)が無投票で再選を果たしました。 五泉市長選は18日午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、無所属で現職の田辺正幸さん以外の届け出がなく、無投票で2回目の当選を決めました。田辺さんは五泉市出身で、大手ホテルの営業部長などを務め、前回2022年の市長選に立候補し、初当選しました。 五泉市長選挙での無投票当選は、2014年以来です。