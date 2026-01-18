四川省の成都地下鉄がSNSで検索トレンド入りした。17号線の列車の座席に肘掛けが設置されて「一人掛け座席」になったからで、その快適さを追求したデザインに、中国のネットユーザーは「快適度が爆上がり」といったコメントを寄せた。成都軌道交通集団によると、成都地下鉄の17、18、19号線、資陽線を含むエクスプレス路線の列車がすべて地域またぎで移動する市民のニーズに応えて肘掛け付き座席を導入している。これら路線の運行