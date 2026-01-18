女優の大地真央（69）が18日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏（58）との夫婦生活について語った。この日は同学年にあたる歌手の郷ひろみ、タレントの上沼恵美子とトークを展開。上沼から「外食が多いんですか、おうちより」と問われ、「いや、多くもないんですけれど」と回答した。家で料理を作るかとの質問には「うちの主人が凄い上手なんです」とにこやかに