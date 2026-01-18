◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日両国国技館）大相撲初場所中日に天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、、幕内の土俵入り後に天皇、皇后両陛下と長女愛子さまがご観覧されることが館内放送で伝えられると、館内が沸いた。天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは親方衆が出迎える中、国技館にご来館された。幕の内後半の取り組みの前に2階の貴賓席に穏やかな笑顔でお出ましになると、館内は総立ちで大きな拍手が起こっ