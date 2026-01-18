山林内に設置された箱わなの仕組みを説明する「ハンターバンク」のスタッフ＝2025年11月、神奈川県小田原市農作物への獣害を減らそうと、小田急電鉄が狩猟初心者らを支援する会員制サービス「ハンターバンク」を展開している。入会すると、経験を積んだスタッフのサポートの下、免許の有無にかかわらず狩猟を体験できる。ハンターの裾野を広げるとともに、野生動物の電車への衝突事故を減らす狙いがある。（共同通信＝設楽勇太）