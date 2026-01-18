与野党は18日のNHK番組で、衆院議員定数の削減や「政治とカネ」の問題を巡り応酬を繰り広げた。日本維新の会の藤田文武共同代表は、自民党との連立政権合意にある衆院議員定数の1割削減目標の実現に重ねて意欲を表明。国民民主党の榛葉賀津也幹事長は定数削減に賛意を示した上で「比例復活」が認められている現行の小選挙区比例代表並立制の見直しを主張した。自民の企業・団体献金規制への取り組みが不十分だとして改革を要求す