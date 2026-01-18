ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ選手のレオが１８日、Ｘを更新。タレント・明日花キララとの２ショットを投稿した。ふたりでポーズを決めた写真を添え「溝口さんにずっとお願いして、中３からずっと好きやったキララちゃんとランチ行った」と報告。続けて、「次の試合で勝ったら一泊二日で温泉旅行いけることになってんけど、ヤバいって。泊まりって事はマジで夜の試合もワンチャンあるて試合、絶対決めたい」と興奮気味に記した。