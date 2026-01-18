靴・バッグブランドの「DIANA（ダイアナ）」が、サンリオの人気キャラクターと初めてコラボレーションした「Sanrio characters × DIANA」の新作アイテムを発売。通常販売に先駆けて1月21日（水）まで公式WEBショップで先行予約を受け付けている。2月2日（月）から全国の店舗や公式オンラインショップで順次販売される。「Sanrio characters × DIANA」初のコラボレーション！2月2日から発売(C)2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL