女性アイドルグループ「Tohkei」が18日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの今永成美と真野じゅりの2人に「ファンとの私的交流が確認されました」として、グループから脱退することを発表した。 【写真】即日での脱退が決まった今永成美 公式アカウントでは文書を公開。「メンバーの今永成美、真野じゅりですが、ファンとの私的交流が確認されました」と知らせ、「協議の結果、本日2026