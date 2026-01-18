3度目の当選を決めた山下昭史氏 任期満了に伴う三豊市長選挙が、18日告示され無所属で現職の山下昭史さん（59）が無投票で3度目の当選を果たしました。山下昭史さんは、三豊市出身の59歳。香川県議会議員を務めたあと2017年に市長選挙に立候補し初当選しました。18日午後5時の締め切りまでに山下さん以外に立候補の届け出はなく無投票で３回目の当選となりました。 ３期目に向けて山下さんは「誇りを持ち、希望と夢が誰で