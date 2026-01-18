J.フロントリテイリングの子会社に当たるJ.フロント都市開発は、アクティビア・プロパティーズ投資法人から神戸市の商業施設「神戸旧居留地25番館」（中央区京町）を買収した。近くで営業する傘下の大丸神戸店と連携し、旧居留地エリアの魅力向上に活用する。【こちらも】横浜の「HAMABOWL EAS」、「ハマボールビルディング」に改称しリニューアル神戸旧居留地25番館は1995年の阪神淡路大震災で被災し、廃業した旧オリエンタル