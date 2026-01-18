将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指され、挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が先勝した。振り駒の結果、先手は福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝。序盤のねじり合いから３７手目で福間が▲６六香で王手をかけた。西山が△７二玉と引いたところ、福間は▲７九角として２四馬との交換を求めた