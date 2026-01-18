18日の中山11R・京成杯（芝2000メートル）で1番人気に推されたソラネルマンは3着。好スタートから道中は2番手を抜群の手応えで進んだが、ゴール前で甘くなって重賞初制覇はならなかった。騎乗したルメールは「凄くいいスタートが切れた。2コーナーまでは一生懸命走っていたが、向正面でハミが抜けて息が入った。最後は疲れたけど、今日は久々の分もあるし、まだ良くなる」と今後の成長を期待した。