G2「日経新春杯」が18日、京都競馬場で行われ、1番人気ゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）が2番手から抜け出し、重賞初制覇を飾った。武豊騎乗の4番人気サブマリーナは後方待機策も9着に敗れた。鞍上は「奇麗な馬場の方が持ち味が出るので」とタフな馬場状態を敗因に挙げた。