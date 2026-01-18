ONEアトム級ムエタイ初代王者の吉成名高（25＝エイワスポーツジム）が18日までに更新された元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏のYouTubeチャンネル「前向き教室」にゲスト出演。今後の選手キャリアについて語る場面があった。名高は日本人初のラジャダムナン・ルンピニー統一王者。そして24年にはタイ人以外で史上初のラジャダムナン3階級制覇を達成した。“ムエタイ界のPFP”として現在は40連勝中。昨年11月の「