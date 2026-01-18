フジドリームエアラインズ（FDA）は、「FDA×JUNKO KOSHINOオリジナルグッズ第2弾」の販売を1月16日午前10時から開始する。第2弾では、コシノジュンコの世界観をデザインに取り入れた計12アイテムを展開する。商品の一例は、Tシャツ（2種、各5,000円）、パーカー（2種、各9,000円）、ネクタイ（4種、各10,000円）、トートバッグ（2種、4,400円）、フライトタグ（2種、各1,500円）。いずれも税込。ネクタイのみ予約販売となる。販売