G2「日経新春杯」が18日、京都競馬場で行われ、1番人気ゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）が2番手から抜け出し、重賞初制覇を飾った。2番人気シャイニングソードは最後方から上がり3F最速の33秒4をマークするも、届かず8着に敗れた。川田は「どうしても後ろからになるので、この馬にとって今の馬場では全く無理です」と振り返った。